Basketball : Quatre à la suite pour Milwaukee en NBA

Grâce à une solide performance du duo Giannis Antetokounmpo/Khris Middleton, les Bucks se sont imposés à Denver (112-125).

Porté par son efficace duo Giannis Antetokounmpo/Khris Middleton, Milwaukee a livré un de ses matches les plus aboutis de la saison pour s’imposer à Denver, lundi en NBA.

Les Bucks voyagent bien

Quatrième victoire d’affilée (112-125) pour Milwaukee, la troisième en road-trip, sur le parquet de Nuggets pourtant partis plus forts (42-37 après le premier quart-temps), mais qui ont ensuite subi la loi du double MVP en titre, Antetokounmpo (30 points, 9 rebonds, 3 contres), et de son lieutenant Middleton (29 points, 12 passes, 7 rebonds), dont l’entente a été éclatante.

Murray façon Curry

Le duel entre Spurs et Warriors, coachés par Gregg Popovich et Steve Kerr, entraîneurs de Team USA, a tenu toutes ses promesses, spectaculaire, serré de bout en bout, San Antonio s’imposant (105-100).

Un exploit digne de ceux que réalise habituellement Stephen Curry, encore excellent (32 pts, 7 rbds, 6 passes) et qui a d’ailleurs répondu de la même façon trois secondes plus tard. Mais DeMar DeRozan (21 pts, 10 passes) a mis quatre lancers francs décisifs ensuite pour San Antonio.

Les Raptors croquent les Grizzlies

Le champion 2019, qui a pu compter sur Pascal Siakam (32 points), Fred VanVleet (32 points) et Nick Powell (29 points), 93 pions à eux trois, pour infliger à la franchise du Tennessee sa 3e défaite consécutive, synonyme de glissade à la 13e place à l’Ouest, juste devant Dallas qui va un peu mieux après son deuxième succès consécutif aux dépens de Minnesota (127-122).

Kristaps Porzingis a été l’homme fort des Mavs avec 27 points, 13 rebonds et 6 contres à son actif. Luka Doncic a pesé dans le money-time (13 de ses 26 points, 8 rebonds)

LaMelo, c’est de la Ball!

Choisi en 3e position de la dernière Draft, le jeune meneur s’est vite fait une place de titulaire à Charlotte et marque des points dans la course au rookie de la saison, en témoigne son excellent match ponctué d’une victoire (119-94) contre Houston.

Auteur de 24 points, il a inscrit 7 shoots derrière l’arc et délivré 10 passes (7 rebonds) dont deux «alley-oop» (en l’air pour le dunk) offerts en quelques secondes au 6e homme Miles Bridges (19 points, 10 rebonds. Il est seulement le 3e joueur de l’histoire à réussir au moins 7 paniers primés et 10 passes, après Stephen Curry et l’ancien All-Star Jason Kidd.