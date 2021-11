Procès 13-Novembre : Quatre accusés, dont Abdeslam, refusent de se présenter

Jeudi, il manquait quatre des accusés au procès des attentats du 13 novembre 2015. Ils protestaient contre l’anonymisation de certains enquêteurs.

Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis, Mohamed A., Sofien A. et Osama K n’ont pas rejoint le box pour protester contre l’absence physique à la barre et l’anonymisation d’enquêteurs belges qui doivent témoigner à partir de jeudi.