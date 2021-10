Plateforme «French Bukkake» : Quatre acteurs pornos mis en examen pour «viol» en France

Ce serait la première fois que des acteurs de l’industrie du X sont poursuivis pour de telles charges dans le cadre des investigations visant le milieu.

En détention provisoire

«Pascal OP» et «Mat Hadix»

Mi-octobre 2020, quatre personnes avaient été mises en examen pour «proxénétisme» et «traite d’êtres humains» aggravés, dont les producteurs surnommés «Pascal OP» et «Mat Hadix».

«Jacquie et Michel»

Le site «Jacquie et Michel» , incarnation en France du porno amateur, est aussi visé par une enquête depuis le 10 juillet 2020 pour «viols» et «proxénétisme».

Après les révélations sur les violences et pratiques imposées lors des tournages, de grands groupes français du secteur, comme «Jacquie et Michel» et Dorcel, avaient annoncé en novembre 2020 leur volonté d’adopter des chartes éthiques et déontologiques.