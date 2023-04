Valais: Quatre ados genevois interpellés pour 92 vols

Le mois dernier, la Police cantonale valaisanne a interpellé quatre personnes soupçonnées d'avoir commis de nombreux délits. Il s'agissait principalement d'effractions de véhicules, de vols par effraction et de vols de vélos et de cyclomoteurs. Les auteurs sont deux Suisses, un Kosovar et un Biélorusse, âgés entre 16 et 17 ans, tous domiciliés dans le canton de Genève. Ils ont été placés en détention.