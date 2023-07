4 agents pour forcer un test Covid lors d’un renvoi à l’étranger

«Dernier recours»

Dans une réponse à ce rapport, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) s’agace quelque peu de certaines demandes récurrentes de la commission. Le comité d’experts «se montre critique quant au fait de mentionner des incidents isolés, sans portée générale», répond-il notamment. Il rappelle aussi que les renvois forcés se font en ultime recours lors de la procédure car des départs volontaires et non escortés sont possibles auparavant. «Généralement, les personnes concernées ont déjà empêché au moins une fois leur renvoi par leur comportement, affirme le SEM. Le renvoi par vol spécial ne s’applique donc qu’en dernier recours, d’autant qu’il s’agit de la solution la plus pénible et la plus contraignante pour toutes les parties, autorités d’exécution comprises.»