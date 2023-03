Etats-Unis: Quatre Américains enlevés dans le nord-est du Mexique

États-Unis : Quatre Américains enlevés dans le nord-est du Mexique

Les routes de la région de Tamaulipas sont considérées comme les plus dangereuses du Mexique en raison des risques d’enlèvement et d’extorsion par des groupes criminels (image d’illustration).

«Peu de temps après avoir franchi la frontière, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les passagers du véhicule. Les quatre Américains ont ensuite été placés dans un autre véhicule et enlevés par les hommes armés», a-t-il ajouté. Le FBI offre une récompense de 50’000 dollars (46’500 francs) pour toute aide contribuant à la libération des victimes et à l’arrestation des suspects.

«Inacceptable»

Les routes de la région de Tamaulipas sont considérées comme les plus dangereuses du Mexique en raison des risques d’enlèvement et d’extorsion par des groupes criminels. Le département d’État américain déconseille ainsi les voyages dans la région. «Les groupes criminels ciblent les autobus publics et privés, ainsi que les voitures privées qui traversent le Tamaulipas, prenant souvent des passagers en otage et exigeant des rançons», selon un avis américain aux voyageurs.