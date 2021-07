États-Unis : Quatre ans après les émeutes, Charlottesville va déboulonner ses statues confédérées

Ce samedi, Charlottesville va ôter les statues de généraux confédérés, pro-esclavage. En 2017, la cité de Virginie avait été le cadre de violences ayant choqué les États-Unis.

La ville américaine de Charlottesville va déboulonner, samedi, les statues de deux généraux confédérés, qui avaient été à l’origine d’affrontements meurtriers entre militants d’extrême droite et manifestants antiracistes, en 2017, a annoncé, vendredi, la municipalité de l ’ État de Virginie.

Les statues représentant le général Robert Lee, chef de l’armée sudiste pro-esclavage pendant la guerre de Sécession, et le général Thomas «Stonewall» Jackson, tous deux en uniforme et à cheval, sont placées dans deux petits parcs près du centre-ville.

Tuée par un néonazi

En février 2017, la municipalité avait autorisé l’enlèvement de ces statues, considérées comme des symboles du passé raciste et esclavagiste de l’Amérique. En août suivant, des centaines de membres de l’ultradroite avaient manifesté sous la bannière du mouvement Unite the right, pour protester contre ce projet.