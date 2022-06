Grève féministe: Quatre ans après, «peu de choses ont changé pour les femmes»

«Du travail pour plusieurs générations»

Ces avancées réjouissent également à droite: «Il y a clairement eu une prise de conscience qui fait évoluer l’agenda politique, se réjouit la conseillère aux États PLR Johanna Gapany. L’imposition individuelle et la révision de la LPP, sur la table actuellement, en sont des bons exemples. Et la représentation politique des femmes a bien avancé: de jeunes femmes au Conseil des États, il y a quelques années c’était impensable!»

Toutes deux s’accordent cependant sur le travail important qui reste à faire, «pour plusieurs générations», prédit l’élue PLR. «L’écart salarial entre hommes et femmes s’est encore creusé», rappelle Céline Vara. L’heure du début symbolique de la grève, calculée sur cette différence, a d’ailleurs été avancée de 15 h 24 en 2019 à 15 h 19 cette année. «Les mesures permettant un modèle familial plus équilibré, comme le congé parental, la journée continue ou les centres d’accueil parascolaire, restent insuffisantes et toujours combattues par la droite, déplore-t-elle. Et le coup de grâce, c’est AVS21 et la hausse de l’âge de la retraite des femmes.»