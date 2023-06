Aviation: Quatre ans après, retour de la grand-messe aéronautique du Bourget

Plus de 320’000 visiteurs sont attendus du 19 au 25 juin sur l’aéroport du Bourget, au nord de Paris.

Mégacommandes d’avions, démonstrations aériennes pour rêver et présentations de technologies pour réduire l’empreinte climatique de l’aviation: la grand-messe aéronautique du Bourget ouvre lundi dans un contexte porteur mais soumis aux pressions sociétales.

Le président français Emmanuel Macron inaugure dans la matinée cette 54e édition du salon international aéronautique et de l’espace, le plus important au monde. Parmi les 2500 exposants, il devrait rencontrer quelques-unes des 1130 entreprises françaises présentes qui font du secteur aérospatial le premier contributeur à la balance commerciale française (22,2 milliards de francs en 2022).

320’000 visiteurs

Le rassemblement biennal du Bourget est présenté comme «le salon de la reprise» après la pandémie qui a asséché les finances des compagnies aériennes, durablement désorganisé les chaînes d’approvisionnement des fabricants et obligé à annuler l’édition 2021.

C’est «le retour du bon vieux temps de l’excitation du salon», s’enthousiasme Guillaume Faury, patron d’Airbus et du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), l’organisateur de la manifestation. Plus de 320’000 visiteurs sont attendus du 19 au 25 juin sur l’aéroport du Bourget, au nord de Paris, les quatre premiers jours étant réservés aux professionnels; le grand public pourra le visiter à partir de vendredi.