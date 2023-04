Cyclisme: Quatre ans après sa «retraite», il revient quand même aux affaires

A l'été 2019, Jarlinson Pantano en avait marre de se battre. Il avait été contrôlé positif à un tests antidopage en début d'année et a toujours clamé son innocence. «J'ai décidé de ne pas combattre l'UCI, car cela coûte beaucoup d'argent. Je ne veux pas entraîner ma famille là-dedans, disait-il alors. Je n'ai plus rien à prouver et je ne garde aucune rancune. Je ne garde que des bons souvenirs de ma carrière de cycliste. J'avais encore deux ans de contrat et aucune raison de tricher!»