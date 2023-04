Quatre ans de prison pour les millions pris à une fondation

Le verdict est tombé ce jeudi. L’avocat sexagénaire qui gérait les biens d’une fondation de bienfaisance a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée. Il a écopé de quatre ans de prison. Pour mémoire, on lui reprochait d’avoir fait perdre quelque 3 millions de francs à la fondation, dont le but est de venir en aide aux enfants pauvres ou particulièrement méritants, dans le canton de Vaud. Il aurait en particulier vécu dans le luxe, fait des cadeaux somptueux à des connaissances et octroyé des dons à des proches.

Déjà une annonce d’appel

Le verdict à peine prononcé, l’avocat de la défense a déposé une annonce d’appel. Il avance que plusieurs éléments de preuve n’ont pas été pris en compte. Et il ajoute: «À cause de sa santé, mon mandant n’arrivait pas à s’expliquer. Et quand enfin il a pu le faire, on ne l’a pas écouté. De plus, son premier avocat n’a pas fait du bon travail.»