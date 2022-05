Bâle : Quatre ans de prison pour deux accidents avec des voitures volées

Un entraîneur d’arts martiaux de 46 ans a été condamné par le tribunal pénal de Bâle pour avoir eu deux accidents avec des voitures volées.

Lors de sa plaidoirie, l’avocate de la défense a affirmé que son client se trouvait dans une situation de choc au moment des faits: ce dernier ne pouvait plus exercer son métier en raison du confinement, n’avait plus de revenus et était lourdement endetté. De plus sa femme et ses trois enfants vivaient alors aux Philippines, dévoile le «bzbasel». Le procureur a, au contraire, jugé que dans les deux cas, l’accusé «a agi sans conscience et sans cerveau».