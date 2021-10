France : Quatre ans de prison pour le meurtre de son mari violent

Dans le Pas-de-Calais, une femme qui avait tué son mari violent a écopé, vendredi, de quatre ans ferme. «Une peine mesurée, qu’elle accepte», a dit son avocate.

«Je pense l’avoir tué»: la Cour d’assises du Pas-de-Calais a condamné, vendredi, une femme à quatre ans de prison ferme pour le meurtre de son mari violent , sans que les débats n’aient permis d’établir scientifiquement les causes du décès.

Magistrats et jurés ont reconnu l’accusée coupable, écartant «l’état de légitime défense». Ils l’ont également condamnée à cinq ans de suivi sociojudiciaire, assorti d’une injonction de soins. «C’est une peine mesurée, que madame accepte. Cela lui permettra de reprendre sa vie en main et passer par autre chose», a réagi son avocate, espérant qu’elle «puisse sortir dans un an» grâce aux réductions de peine.

Avec la rallonge du fer à repasser?

Pendant trois jours, la Cour a retracé le parcours du couple, de sa rencontre aux «premières claques» et jusqu’à «l’enfer des derniers mois». Elle a écouté témoins et experts évoquer les coups, humiliations et brimades subies par une femme «soumise, dépendante affective». «Près d’un quart de siècle» de violences, a reconnu, lors des réquisitions, l’avocat général.