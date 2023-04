Genève: Quatre ans de prison pour un viol à la mission diplomatique

Ce sera l’épilogue d’une douloureuse histoire pour une Tunisienne violée en 2016 par un employé d’une mission diplomatique à Genève. Le Tribunal fédéral (TF) vient de rejeter le recours de cet homme qui contestait sa peine de 4 ans de prison, infligée en première instance en 2021. Il estimait qu’elle avait été prononcée en violation du principe selon lequel le doute profite à l’accusé et affirmait que l’enquête était lacunaire, l’ancien ambassadeur et sa femme n’ayant par exemple pas été auditionnés.

L’affaire est délicate, rappelle le TF, tant la victime était démunie. «Analphabète ayant quitté l’école à 6 ans, elle souffrait de surdité et présentait des troubles du langage et une efficience intellectuelle limitée», lit-on dans l’arrêt. De plus, après le viol, elle est tombée enceinte et a même tenté alors de demander à l’homme de l’épouser avant que l’enfant soit mis au monde. «Face à son refus, elle s’était trouvée seule, enceinte, auprès de sa tante et devait trouver un nouveau logement, étant rejetée par sa famille», relève le TF.