Vaud - Quatre ans de retard pour la cadence au quart d’heure à Cully

Elle était attendue en 2018 déjà. Mais il va falloir encore patienter. La cadence au quart d’heure entre Lausanne et Cully n’apparaît pas dans le projet d’horaire 2022 des CFF. Le retard étonne le conseiller communal de Bourg-en-Lavaux (VD) Jean Micol: «Les travaux d’infrastructure ferroviaire nécessaire seront terminés en décembre 2021, si on en croit les panneaux affichés à la gare de Cully. Pourquoi alors la cadence de quatre trains par heure n’est-elle pas possible?», s’interroge-t-il dans «24 heures».

Les CFF répondent que la mise en place des offres se fait par étapes. La cadence au quart d’heure entre Cossonay et Cully ne sera effective qu’en décembre 2022. Pour la rendre possible, il faut que les quatre voies Lausanne-Renens soient raccordées à la gare de Lausanne et que la gare de Cully soit terminée.