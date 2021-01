Dopage : Quatre ans et 10 mois pour le docteur Mark Schmidt

Le principal accusé dans l’affaire internationale de dopage sanguin dite «Aderlass» a été condamné par un tribunal de Munich. Ses complices également reconnus coupables.

Le parquet avait requis cinq ans et demi de prison ferme contre ce médecin de 42 ans, coupable d’avoir organisé un réseau international clandestin de dopage sanguin actif au moins de 2012 à 2019, au bénéfice de skieurs nordiques et de cyclistes.

«Un mauvais virage»

L’infirmière Diana S., qui avait reconnu avoir procédé à des transfusions sanguines sur les sportifs, est condamnée à un an et quatre mois avec sursis. Les deux autres, dont le père du médecin, sont condamnés à des amendes.

«J’ai pris un mauvais virage, tout ça est de ma faute», s’est repenti le Dr Schmidt au dernier jour des débats, vendredi dernier, «quand on a semé la m..., on doit faire face (...) je suis infiniment désolé d’avoir entraîné avec moi les quatre autres».

Descente de police

L’enquête avait mis au jour un vaste réseau de dopage, impliquant des skieurs nordiques et des cyclistes ayant participé aux Jeux olympiques d’hiver 2014 et 2018, d’été 2016, au Tour de France 2018, au Giro 2016 et 2018 et à la Vuelta 2017, et Mondiaux de ski nordique 2017 et 2019.