Russie: Quatre arrestations près d’un mémorial aux victimes de Dnipro

Russie : Quatre arrestations près d’un mémorial improvisé aux victimes en Ukraine

Ces derniers jours, des anonymes ont déposé des fleurs et une photographie de l’immeuble détruit au pied de la statue, à Moscou, d’une poétesse ukrainienne, Lessia Oukraïnka, aménageant ainsi un mémorial de fortune pour les victimes de Dnipro. La frappe sur ce bâtiment résidentiel, qui a eu lieu samedi, a fait 45 morts et 79 blessés, selon le dernier bilan, ce qui en fait l’un des bombardements les plus meurtriers, depuis le début de l’offensive russe.