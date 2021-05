Espace : Quatre astronautes mettent pied à Terre

À bord d’un vaisseau SpaceX, quatre astronautes ont amerri dimanche au large de la Floride depuis l’ISS, après 160 jours dans l’espace.

Le vaisseau SpaceX ramenant sur Terre quatre astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) a amerri tôt dimanche matin au large de la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, selon une retransmission en direct de la Nasa. Des embarcations ont été déployées afin de récupérer la capsule et les astronautes de l’ISS après leur mission de plus de 160 jours dans l’espace.

L’équipage, composé de trois Américains et un Japonais, a dit être en bonne santé, selon l’Agence spatiale américaine. La capsule a amerri en pleine nuit à 02h56 (06h56 GMT), soit 8h56 heure suisse, dans le golfe du Mexique, au large de la ville de Panama City, en Floride, après un vol de six heures et demie depuis l’ISS, selon les images infrarouge diffusées par un appareil de recherche de haute altitude de la Nasa.