Espace : Quatre astronautes racontent leur retour sur Terre avec SpaceX

Les astronautes ramenés dimanche depuis la Station spatiale internationale par la société SpaceX ont décrit jeudi leur retour sur Terre, après plus de 160 jours dans l’espace.

Arrivée des astronautes Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins, et Soichi Noguchi le 2 mai 2021 en Floride.

Un amerrissage «en douceur» et une «expérience unique», un peu différente des atterrissages à bord des vaisseaux russes Soyouz: voici le récit des astronautes revenus dimanche de la Station spatiale internationale à bord d’un vaisseau SpaceX.

«À un moment, je me disais juste à moi-même, respire. Inspire. Parce que je me sentais très lourd», a raconté l’Américain Victor Glover, l’un des quatre astronautes de l’équipage baptisé Crew-1. «Un peu comme ces personnages de dessins animés quand ils sont confrontés à la force g (d’accélération), et que leur visage se déforme vers le bas.» Il s’agissait de la première mission régulière à être emmenée puis ramenée de l’ISS par l’entreprise du milliardaire d’Elon Musk.