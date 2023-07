Kriens (LU): Quatre autocars de tourisme retirés de la circulation et un chauffeur ivre

Quatre véhicules immobilisés et un conducteur ivre.

Vendredi, la police lucernoise a procédé à un contrôle de la circulation des cars et des poids lourds à Kriens (LU). Les autorités ont inspecté 20 autocars, en collaboration avec le service des véhicules de Lucerne, de l’Office fédéral des douanes et l’Office fédéral des transports. Quatre cars de tourisme ont été immobilisés en raison de défauts. Trois véhicules présentaient des failles dans leur système de freinage. Le quatrième circulait avec un pare-brise endommagé et des pneus totalement usés. Les touristes transportés par les véhicules arrêtés ont dû poursuivre leur route à bord de cars d’une entreprise de Suisse centrale.