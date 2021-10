Football – Quatre autogoals dans le même match

Le week-end dernier, l’équipe féminine de futsal de Banfield en Argentine a battu tous les records d’anti-sportivité. Opposées à Gimnasia y Esgrima de La Plata, ces dames gagnaient facilement 2-0 à la mi-temps. Afin de tomber sur un adversaire plus favorable au tour suivant, elles se sont arrangées avec l’éthique sportive en inscrivant quatre buts contre leur camp après la pause, pour s’incliner 2-4.

Cette attitude n’a pas du tout plu aux dirigeants du club de Banfield, qui ont – dans un premier temps – licencié l’entraîneur et le staff qui n’ont pas empêché cette parodie de football.

Une réaction très ferme du président

Le conseil d’administration de Banfield a pris la décision de retirer purement et simplement son équipe féminine de futsal, qui ne participera pas aux play-off. «Nous avons décidé en conseil d’administration de retirer l’équipe féminine de futsal du tournoi AFA Primera División B 2021. Ce qui s’est passé est très grave et est précisément à l’opposé des valeurs éthiques et sportives que nous promouvons dans notre institution», a écrit le président, Eduardo Spinosa, dans un communiqué.