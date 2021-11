Vaud : Quatre baisses d’impôts attendues pour le 1er janvier 2022

Contribuables modestes ou PME, les Vaudois seront nombreux à profiter d’un certain allégement fiscal.

Titres non côtés en bourse

Le troisième volet concerne les patrons de PME. Dans le but de préserver la capacité d’une entreprise à réinvestir ses bénéfices dans ses activités et outils, le Conseil d’État entend adapter, dans le cadre de l’impôt sur la fortune, l’estimation des titres non cotés en bourse et considérés comme outil de travail de l’entrepreneur.