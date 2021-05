Football : Quatre bannis du PSG joueront un titre européen

Thomas Tuchel et Thiago Silva, en finale de la C1, ainsi qu’Unai Emery et Edinson Cavani, en finale de la C3, avaient été jugés indésirables à Paris.

Thomas Tuchel et Thiago Silva en finale de la Ligue des champions avec Chelsea, Unai Emery (Villarreal) et Edinson Cavani (Manchester United) qualifiés pour celle de la Ligue Europa... Ils ont quitté le Paris SG par la petite porte, mais aujourd’hui, ils visent un trophée européen.

Thiago Silva n’a pas oublié Paris

Un départ difficile

«La tristesse, c’est que je suis le capitaine qui a gagné le plus de titres avec le PSG et que j’ai une sortie par la porte de derrière», a-t-il regretté au micro de Canal+ en décembre.

Pour l’entraîneur Thomas Tuchel, la rupture avec le PSG a été la plus précipitée: après deux ans et demi de services, cela s’est fait le 23 décembre, en tête-à-tête avec le directeur sportif Leonardo. «Professionnellement, j’ai passé un Noël de merde, mais je pense que j’ai eu le meilleur cadeau», en a-t-il rigolé à la radio anglaise.

«Rien contre Paris»

Cavani marque toujours

Un an plus tard, la méforme chronique de l’Argentin, qui pourrait quitter Paris au prochain mercato, tranche avec la réussite de l’Uruguayen avec Manchester United. Le «Matador» a marqué un doublé à l’aller (6-2) comme au retour (2-3) pour éliminer la Roma et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

Avec 14 buts toutes compétitions confondues, il affiche un meilleur rendement que son successeur (12). «Il est plus qu’un renard des surfaces et un bon buteur. Il joue depuis si longtemps qu’il dégage énormément de sang-froid et de calme», a expliqué son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui veut voir rester Cavani, qui n’a signé que pour une saison (plus une en option).