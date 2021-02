La ligne d’arrivée du Vendée Globe n’est plus très loin pour les skippers classés entre la 15e et la 18e place. Derrière, Pip Hare a souffert.

«La Fabrique» et Alan Roura devraient bientôt toucher terre. Christophe Breschi / La Fabrique

Quatre bateaux, dont «La Fabrique» du Genevois Alan Roura (à 317 km de l’arrivée mercredi à 22 heures), sont attendus jeudi sur la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne entre 15 heures et 23 heures et vont prendre les 15e à 18e places, devant la Britannique Pip Hare, qui a probablement vécu dans la nuit sa dernière grosse galère sur ce Vendée Globe.

Même dans la dernière ligne droite vers les Sables-d’Olonne, cette édition de la course en solitaire autour du monde sans assistance ne laisse pas de répit à certains: Pip Hare a passé une nuit d’horreur sur «Medallia», dans des conditions extrêmes, alors qu’elle n’est plus qu’à 231 milles (428 km) de l’arrivée.

«Entendre des bruits dans la nuit, ce n’est jamais bon signe et ce soir (mardi soir) sur Medallia, il y a eu un gros «boum». Ce n’était pas le début de quoi que ce soit mais plutôt la fin de mon blocage de drisse, qui s’est relâchée alors que j’étais à 18 noeuds. Le résultat a été un carnage», raconte la navigatrice, qui vient de fêter il y a trois jours, en mer, ses 47 ans.

«Medallia continuait d’avancer, mais la voile s’est remplie d’eau et cela agissait comme un frein (…) J’ai essayé de ramener la voile à bord, mais je n’ai pas réussi à la faire bouger ne serait-ce qu’un tout petit peu, c’était comme essayer de déraciner un vieux chêne. Debout sur le pont, dans l’obscurité totale et par un froid glacial, je savais que je devais trouver un plan rapidement».

Roura et Le Diraison toujours bord à bord

Pip Hare a alors coupé le bout de l’amure et laissé la voile s’affaler sur le côté du bateau. Celle-ci, pleine d’eau, s’est mise à tirer très fort sur le mât et Medallia «s’est couché sur le côté», raconte-t-elle sur le site officiel de la course, ce qui l’a obligée à grimper «sur le pont presque vertical pour ramener la voile, les cordages et l’enrouleur à bord».

Le dernier combat de Pip Hare, en pleine nuit, a duré plus d’une heure. Et sa lutte finale contre les foilers qui la précèdent est donc terminée: «Maintenant, je vais finir seule et probablement environ 12 heures plus tard», prévoit la Britannique, un peu «dégoûtée» de ne pas avoir pu «les garder sur le qui-vive» jusqu’au bout.