Italie: Quatre blessés dans l’explosion d’une camionnette au centre de Milan

Le chauffeur du véhicule a réussi à descendre à temps et n’est blessé qu’à une jambe et à une main. «Pour le moment on ne me signale qu’un blessé, le chauffeur», a ajouté le maire. Quelques voitures en stationnement ont pris feu. Un jardin d’enfants et quelques bâtiments ont été évacués par précaution.