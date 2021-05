Canton de Berne : Quatre braqueurs d’automates arrêtés

La police bernoise a arrêté, en 2020, quatre personnes accusées d’avoir dérobé de l’argent pour un montant à six chiffres dans des distributeurs de snacks et boissons.

Des automates à snacks ont été la cible de voleurs. VQH

Sous la direction du Ministère public régional de l’ Oberland, la police cantonale bernoise a conclu une enquête approfondie concernant des vols d ’ argent liquide au sein de distributeurs de snacks et de boissons chaudes. Quatre hommes ont été reliés à ces vols commis entre janvier et septembre 2020, en particulier dans le canton de Berne.

La police avait ouvert une enquête au tout début de l’automne 2020. Elle a constaté qu’entre le 22 et le 25 septembre, quatre hommes se déplaçant en voiture, la nuit, avaient ouvert plus de 80 automates de snacks et de boissons chaudes à l’aide de répliques de clés et volé l’argent qu’ils contenaient.

Les quatre voleurs présumés ont été interpellés le 25 septembre et placés en détention provisoire. Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont notamment permis de saisir de l’argent en espèces d ’ une valeur d ’ environ 10’000 francs et plus de 1000 euros.

Argent transféré en Roumanie

Les résultats de l’enquête ont montré que les quatre hommes, âgés de 31 à 41 ans, ont commis de nombreux vols d ’ argent liquide dans des distributeurs de snacks et de boissons chaudes en 2020. À chaque fois, une partie de l ’ argent liquide volé était transférée en Roumanie. On suppose que les suspects ont agi en bande dans toute la Suisse. Ils ont ainsi amassé une somme d’argent estimée entre 150’000 et 200’000 francs.

Devant la justice, les voleurs présumés devront répondre en particulier de vol et de blanchiment d ’ argent. En outre, un homme de 35 ans qui aurait fourni les répliques de clés a également été dénoncé.