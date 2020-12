Liverpool est le premier gagnant du Boxing Day, sans même enfiler ses crampons. Le leader de la Premier League a en effet vu ses deux poursuivants se neutraliser au terme d’un match plaisant qui est venu rappeler leurs qualités et leurs limites du moment.

Comme souvent, Leicester a pu s’appuyer sur un joli fond de jeu et le réalisme de Jamie Vardy. Alors que Manchester United possède en Bruno Fernandes - un but et une passe décisive - un talent capable de masquer ses faiblesses collectives.