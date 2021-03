Delphine Bachmann, la présidente du PDC, se lance dans la course au Conseil d’Etat.

Le second tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat genevois ne se résumera pas à un duel entre les deux champions du premier tour, la Verte Fabienne Fischer et le conseiller d’Etat démissionnaire Pierre Maudet. Lundi, l’UDC a choisi de maintenir son candidat, Yves Nidegger, dans la course au gouvernement. Mais ce n’est pas tout: prenant acte du retrait du PLR Cyril Aellen, le PDC, qui n’avait pas pris part au premier acte, a décidé de lancer son propre candidat à mi-parcours. Il s’agit en l’occurrence d’une candidate, sa présidente Delphine Bachmann, ainsi que l’a annoncé la «Tribune de Genève» en soirée. Le candidat Vert’libéral Michel Matter a pour sa part renoncé à se présenter, tout comme Morten Gisselbaek, du Parti du travail.