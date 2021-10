Zurich : Quatre capybaras ont vu le jour au zoo

Le Zoo de Zurich compte quatre nouveaux pensionnaires. Ces rongeurs ressemblent un peu aux cochons d’Inde, mais en version XXL.

La famille des capybaras du Zoo de Zurich s’est agrandie. La maman, Sissi, a donné naissance à quatre petits le 27 septembre dernier. La femelle vient du Zoo Hellabrunn de Munich et vit au parc animalier zurichois depuis presque trois ans. Le père des enfants, c’est Mo, âgé de 9 ans, lui-même né à Zurich. Pour l’heure, le sexe des rejetons n’est pas connu. Il sera déterminé dans trois mois lorsqu’ils seront examinés et pucés. Cet examen n’est pas simple à faire car les organes sexuels des bêtes sont situés à l’intérieur du corps.

Les jeunes capybaras se déplacent déjà avec agilité dans l’enclos et suivent leurs parents. La mère va allaiter les petits pendant trois à quatre mois. En parallèle, les bébés vont très vite commencer à manger aussi de l’herbe. Les graminées, ainsi que les plantes aquatiques, constituent le principal régime alimentaire du rongeur le plus grand et le plus lourd vivant actuellement sur terre. Les capybaras adultes peuvent peser jusqu’à 60 kg. Le fait qu’il ressemble à un cochon d’Inde surdimensionné n’est pas une coïncidence: il appartient à la même famille que le petit animal de compagnie, mais en version XXL.