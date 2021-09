Football - Quatre changements pour la Suisse

C’est sur le billard du Windsor Park que la Suisse de Yakin joue gros ce mercredi soir. Après le nul contre l’Italie dimanche (0-0), elle doit s’imposer pour demeurer dans une position favorable dans la course à la première place du groupe C des qualifications au Mondial 2022.

Yakin a tranché. Des titulaires de dimanche, il a retranché Zuber, Sow, Steffen et Aebischer pour lancer Vargas, Freuler (de retour de suspension), Fassnacht et Zakaria. Il faut s’attendre au même système, soit un 4-1-4-1, mais avec des intentions offensives plus marquées, notamment sur les côtés avec Vargas et Fassnacht. Ainsi qu’avec Zakaria en N°8 au milieu.