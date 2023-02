Bijoux volés : Quatre Chiliens qui avaient braqué un fourgon au Tessin arrêtés à l’étranger

L’enquête qui a suivi a permis d’arrêter deux femmes de 66 et 25 ans et deux hommes de 39 et 34 ans. Ils seraient membres d’une bande spécialisée dans le vol de bijoux dans des fourgons blindés et sont soupçonnés d’avoir perpétré le vol en janvier à Lugano, ont indiqué vendredi le Ministère public et la police cantonale tessinoise à tio.ch.