Quatre choses à savoir pour débuter les Mondiaux de Courchevel Méribel 2023

L’aire d’arrivée de Courchevel, où se disputeront les épreuves masculines, est prête. AFP

Un casse-tête logistique

Ceux qui veulent assister à l’une ou l’autre course ont tout intérêt à vérifier par deux fois où ils doivent se rendre. Les organisateurs ont choisi deux sites pour tenir les championnats du monde. Courchevel accueille les épreuves masculines. Les skieurs s’affrontent sur la piste nommée «L’Eclipse» - pour ses jeux de lumière et d’ombre. Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami et les autres stars du circuit féminin se trouvent à Méribel, pour y disputer les courses sur «Le Roc de Fer». L’aire d’arrivée est la même pour toutes les épreuves, et des sortes de villages du ski alpin ont été mis sur pied pour les spectateurs.

La «House of Switzerland», chalet destiné à célébrer les succès suisses, se situe à proximité de l’aire d’arrivée de Méribel. Si Marco Odermatt, Loïc Meillard, Daniel Yule ou Ramon Zenhaüsern remportent un titre à Courchevel, ils pourraient bien se déplacer pour retrouver famille et amis dans le stamm helvétique.

Gisin et Holdener rêvent du dernier combiné

Le combiné qui ouvre les Mondiaux ce lundi, se disputera avec une manche de super-G (à 11h) et une manche de slalom (à 14h30) avec une grande favorite: Mikaela Shiffrin. C’est la dernière fois que l’épreuve, qui ne convainc plus, se disputera sous cette forme aux Mondiaux. Et cette ode à la polyvalence sourit généralement aux Suisses, avec notamment le duo Holdener-Gisin qui est synonyme de médailles dans la discipline.

Wendy Holdener fait partie des favorites du combiné, mais aura une deuxième chance lors du slalom de la deuxième semaine des Mondiaux. freshfocus

Wendy Holdener est double championne du monde (argent et bronze olympique) et Michelle Gisin double championne olympique (argent et bronze aux Mondiaux). Mais les deux amies connaissent un hiver opposé. La saison d’Holdener a été marquée par deux premiers succès en slalom après avoir accumulé les podiums. «Je me sens prête et je me réjouis de commencer par le combiné», a souligné la Schwytzoise.

«J’ai l’impression de retrouver de la stabilité en slalom.» Michelle Gisin, championne olympique du combiné

Gisin, elle, traverse une saison plus compliquée, marquée par des soucis liés à son changement de matériel. «J’ai l’impression de retrouver de la stabilité en slalom, a-t-elle expliqué avant de débuter les Mondiaux en France. J’ai pas mal d’espoir!»

Les stars Gut-Behrami et Odermatt en repérage

Lors de l’annonce des sélections pour le combiné, les noms de Lara Gut-Behrami et de Marco Odermatt ont pu surprendre. Car la Tessinoise a terminé son dernier combiné il y a cinq ans à Lenzerheide (12e). Mais «LGB» a fait un choix tactique: «Participer à un super-G de la longueur d’une course est nettement plus efficace que des manches d’entraînement.»

La skieuse de 31 ans devrait logiquement faire l’impasse sur le slalom de lundi après-midi, après avoir repéré le super-G, où elle défendra son titre mercredi à Méribel. «Je suis très contente de mon état de forme, les dernières courses ont été très intenses mais j’ai pu produire du très bon ski», a soufflé la Suissesse, avant d’aborder ses 8e Mondiaux.

«Je suis favori pour gagner des médailles et je veux en gagner, c’est clair.» Marco Odermatt, qui va s’aligner en combiné

Le scénario est le même pour Marco Odermatt, champion du monde junior de combiné en 2018, mais qui n’a plus disputé d’épreuve dans la discipline depuis sa 21e place à Bansko en 2019. Le Nidwaldien, favori pour décrocher ses trois médailles mondiales (géant, super-G, descente), devrait profiter du combiné de mardi pour prendre ses marques en super-G.

Marco Odermatt a pris une semaine de pause, pour ménager son genou, avant de se présenter devant la presse à Courchevel. freshfocus

Et s’il gagnait le super-G du combiné avec 1’’50 d’avance sur son dauphin, le verrait-on alors en slalom? «Si mon genou tient le coup, je prendrai alors peut-être part au slalom», a souri l’intéressé. Touché à Kitzbühel, «Odi» a expliqué ressentir encore une gêne et a pris une semaine sans les skis avant de débarquer en Savoie. «Je suis favori pour gagner des médailles et je veux en gagner, c’est clair», a lâché le meilleur skieur du monde, très déterminé.



Treize titres et 54 médailles en jeu

Treize. C’est le nombre de titres mondiaux qui seront distribués durant la quinzaine, à commencer par celui du combiné alpin féminin de ce lundi. En tout, plusieurs centaines d’athlètes venant de 75 nations prendront part à l’événement pour briguer un titre de champion du monde. Parmi les favoris: Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde ou encore Lara Gut-Behrami.

La cérémonie d’ouverture des Mondiaux de Courchevel-Méribel s’est déroulée dimanche. AFP