Festivités: Quatre conseillers fédéraux seront en Suisse romande pour le 1er Août

Chaque année, la fête nationale est un passage obligé pour les conseillers fédéraux: ils se rendent dans un ou plusieurs endroits du pays pour se montrer, prononcer un discours, serrer des mains, grignoter une spécialité locale et bien sûr rencontrer la population. Cette année 2022 n’est pas en reste et l’administration fédérale a dévoilé le programme de chaque ministre .

Cassis à Lausanne

À commencer par celui d’Ignazio Cassis. C’est lui, en tant que président de la Confédération, qui aura le programme le plus chargé cette année. Après un brunch à la ferme à Knonau (ZH), le PLR tessinois passera l’après-midi à Granges (SO). Ensuite, le chef du DFAE sera à Lausanne; d’abord dès 17h15 à Plateforme 10 où il prononcera son allocution. Puis il se rendra à Ouchy dès 19h15 avec un cortège populaire pour la cérémonie officielle et les feux d’artifice.

Et bonne nouvelle pour les Vaudois: ils pourront rencontrer Ignazio Cassis à 18h50. En outre, tous les musées seront exceptionnellement ouverts et gratuits à l’occasion de sa venue. Au programme, spectacles de cirque et acrobaties, fête populaire et «4-heures vaudois» sur l’esplanade de Plateforme 10!