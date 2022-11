Canton de thurgovie : «Quatre coqs empêchent quinze familles de dormir»

Le voisinage s’est réuni récemment et a voulu confronter l’éleveur. Or seul le fils du propriétaire leur a ouvert la porte. «Le jeune homme nous a expliqué qu’il avait fait éclore les oiseaux pour un projet scolaire et qu’il avait laissé son père s’en occuper.»

Leur chant ne dérangent visiblement pas le propriétaire

Selon la femme interrogée par nos confrères alémaniques, le jeune homme et son père ne semblent pas être dérangés par les chants. «Il a été très surpris lorsque nous lui avons dit que cela nous empêchait de dormir et que l’élevage des animaux n’était pas conforme aux besoins de l’espèce», poursuit-elle.

L’office vétérinaire est impliqué

Les contrôles ont révélé que le poulailler ne satisfait pas aux exigences minimales concernant le nombre d’animaux détenus. En revanche, selon lui, les coqs ne semblent pas chanter davantage en raison de l’espace trop petit. «Le chant fait partie du comportement normal du coq et sert d’appel à l’accouplement, par lequel le coq montre sa virilité aux femelles. On ne peut donc pas supposer de lien entre la taille de l’enclos et ce comportement.» Les animaux n’ont pas été saisis par l’office vétérinaire et n’ont pas été replacés.