En neuf jours, la station-service Migrol de Delémont a été le théâtre de deux drames. D’abord côté rivière, avec une promeneuse tombée à l’eau en démêlant deux laisses, puis côté route, avec une tentative de meurtre qui a fait un blessé dimanche matin. «Je suis traumatisée. Moi qui n’ai plus de berger allemand, je vais investir dans un système de sécurité», dit une riveraine d’origine balkanique.

Qui a tiré des coups de feu dimanche vers 3 heures et pourquoi? La police jurassienne n’explique rien, mais selon le voisinage, une bande de jeunes était regroupée sur une bande herbeuse, entre la route de Bâle et la rue de Temple. Lorsque les policiers et les ambulanciers sont intervenus, vers trois heures du matin, un voisin leur a demandé d’aller faire du bruit ailleurs…