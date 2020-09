États-Unis : Quatre décennies de triomphe pour Metallica

Le groupe est entré dans l’histoire aux États-Unis avec le morceau «All Within My Hands», extrait de l’album «S&M2».

La première composition de Metallica qui est devenue No 1 du classement rock de « Billboard » a été «Until It Sleeps». C’était en 1996. Depuis lors, James Hetfield et sa bande ont figuré en tête des ventes du genre avec deux autres singles dans les années 1990, quatre dans les années 2000 et deux dans les années 2010. Quant à «All Within My Hands», il ne sera sans doute pas le seul tube de cette décennie pour le groupe. Les rockers ont en effet confié dans plusieurs interviews avoir profité de la période du confinement pour travailler sur un nouveau disque. Ils espèrent se retrouver dès cet automne en studio pour l’enregistrer.

Les No 1 de Metallica: «Until It Sleeps» (1996), «Hero Of The Day» (1996), «Turn The Page» (1998), «No Leaf Clover» (2000), «I Disappear» (2000), «The Day That Never Comes» (2008), «Cyanide» (2009), «Hardwired» (2016), «Atlas, Rise!» (2017) et «All Within My Hands» (2020).