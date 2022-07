Iran : Quatre diplomates disparus en 1982 encore recherchés

L’Iran a affirmé mercredi être «toujours à la recherche» de quatre de ses ressortissants ayant mystérieusement disparu il y a 40 ans durant l’invasion israélienne du Liban.

Les trois diplomates et un photographe de l’agence officielle iranienne Irna avaient été arrêtés le 4 juillet 1982 à un barrage de la milice chrétienne des Forces Libanaises (FL) dans le nord du Liban et n’ont pas été revus depuis. Il s’agissait d’Ahmad Motevasselian, l’attaché militaire de l’ambassade d’Iran à Beyrouth, Mohsen Moussavi, chargé d’affaires et Taghi Rastegar-Moghadam, employé de l’ambassade ainsi que le photojournaliste Kazem Akhavan. Ahmad Motevasselian était également un commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, armée idéologique du pays, qui s’était établi au Liban en 1982 et allait donner naissance au Hezbollah.