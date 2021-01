Algérie : Quatre djihadistes et deux soldats tués dans un accrochage

Six personnes sont mortes samedi dans la région de Tipaza, à l’ouest d’Alger, lors d’affrontements entre L’Armée nationale populaire et des islamistes armés.

Quatre djihadistes et deux militaires algériens ont été tués samedi lors d’un accrochage dans la région de Tipaza, à l’ouest d’Alger, a annoncé le ministère de la Défense. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage (...) un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu quatre terroristes», indique l’armée dans un communiqué.