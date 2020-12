Coronavirus : Quatre EMS neuchâtelois fortement touchés

Dans un home des Montagnes neuchâteloises, tous les résidents sont touchés. Au total, 137 pensionnaires ont contracté le Covid-19, dont plus d’une centaine dans seulement quatre EMS.

Quinze EMS neuchâtelois, sur les 54 que compte le canton, dénombraient mardi des cas Covid-19, ont indiqué mercredi la Chancellerie d’Etat et la cellule de crise Orccan. Au total, 137 résidents sont infectés par le virus, dont les 80 % sont recensés dans seulement quatre EMS.

Les autorités ont mis en place différentes mesures. Sous la direction du médecin cantonal, deux infirmiers de santé publique et deux infirmiers spécialisés en prévention et contrôles des infections effectuent de très fréquentes visites dans les EMS afin d’identifier rapidement les situations qui pourraient se péjorer. Le service cantonal de la santé publique a activé une cellule de crise pour soutenir la direction et le personnel de l’EMS dont l’entier des résidents est infecté.