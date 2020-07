France

Quatre enfants décèdent dans un accident de la route

Une collision impliquant un poids lourd, deux fourgonnettes et deux voitures de tourisme a causé la mort de quatre mineurs ce mardi dans le département de l’Aisne. La mère des victimes a été gravement brûlée, ont indiqué les pompiers.

La voiture transportant la famille a quitté la chaussée puis a pris feu, a déclaré le service d'incendie et de secours de l’Aisne.

Survenu vers 15h00, l’accident a «impliqué un poids lourd de type camion-benne, deux fourgonnettes et deux véhicules de tourisme. Malheureusement dans l’un des véhicules de tourisme se trouvaient les quatre enfants et leur mère. La voiture, en quittant la chaussée, a pris feu», a expliqué à l’AFP le service d'incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne.