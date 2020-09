Vous rapportez 2000 euros dans la caisse d’équipe et vous levez les bras quand le public a déjà quitté le podium à la fin de la cérémonie de remise des maillots. Le lendemain, vous vous élancez sur le tracé suivant avec un dossard rouge et vous avez forcément la «pancarte» qui va avec.

Michael Schär l’a gagnée le premier jour, sous la pluie battante de Nice. Marc Hirschi en a fait de même lors de la deuxième étape des Pyrénées à Laruns, après un raid phénoménal mal récompensé. Mardi dernier, c’est Stefan Küng qui s’est «bien battu» entre l’Ile d’Oléron et l’Ile de Ré. Ne manque plus que Sébastien Reichenbach réalise un solo dans le Massif Central ou dans les Alpes et qu’il reçoive également ce prix et tous les Helvètes présents sur la Grande Boucle l’auront fait.