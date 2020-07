Hong Kong

Quatre étudiants arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité

Les arrestations de quatre étudiants hongkongais sont les premières visant des figures politiques depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les quatre étudiants arrêtés, trois hommes et une femme âgés de 16 à 21 ans, sont soupçonnés d'«organisation et d’incitation à la sécession», selon la police. «Nos sources et notre enquête montrent que le groupe a récemment annoncé sur les réseaux sociaux la création d’une organisation qui prône l’indépendance de Hong Kong», a précisé un officier membre de la nouvelle unité de sécurité nationale créée au sein de la police hongkongaise.