France : Quatre ex-patrons de McDonald’s placés en garde à vue

Selon «Le Canard enchaîné» de mercredi, les anciens dirigeants du fast-food auraient soustrait au fisc entre 300 et 600 millions d’euros.

Cette garde à vue, qui a lieu dans les locaux de l’Office dédié à la lutte contre les infractions financières et fiscales, a été annoncée par «Le Canard enchaîné» dans son édition de mercredi.

Bénéfices envoyés aux États-Unis

Selon l’hebdomadaire satirique, ce qui a été confirmé à l’AFP de source proche du dossier, les responsables concernés sont Denis Hennequin, PDG en 2009 de McDonald’s Europe, Jean-Pierre Petit, PDG de l’enseigne en France et Europe du Sud, ainsi que le directeur financier France et le vice-PDGpour la France et l’Europe.