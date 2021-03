Guinée équatoriale : Quatre explosions dans un camp militaire, des victimes

Plusieurs déflagrations à proximité d’un camp militaire ont ravagé des habitations de Bata, la capitale de ce petit État d’Afrique centrale.

Au moins quatre puissantes explosions ont fait «des victimes» dimanche dans un camp militaire et ses environs dans la capitale économique de Guinée équatoriale Bata, a annoncé la télévision d’État qui passe en boucle des images de maisons ravagées par les détonations et de blessés.

L’origine de ces déflagrations reste inconnue mais les premières informations indiquent «qu’elles pourraient provenir de l’armurerie» du camp militaire du quartier de Nkoa Ntoma, qui abrite notamment des éléments des forces spéciales et de la gendarmerie, a précisé un journaliste de la Television de Guinea Ecuatorial (TVGE).

La chaîne publique de ce petit État d’Afrique centrale, dirigé d’une main de fer par le président Teodoro Obiang Nguema depuis près de 42 ans, diffuse de nombreuses images de maisons réduites à l’état de ruines dans les environs du camp militaire, de blessés – notamment des enfants – extirpés des décombres par des civils et des pompiers, et d’autres couchés à même le sol dans un hôpital et placés sous perfusion.