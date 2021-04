Vaud : Quatre fausses alertes à la bombe résolues

Désormais, quatre cas de fausses alertes à la bombe dans des établissements scolaires vaudois ont été résolus. Trois jeunes sont encore détenus.

L’enquête se poursuit dans le cadre des affaires d’alertes à la bombe. DR

L’enquête sur la série de fausses alertes à la bombe progresse. Les différentes mesures d’enquête, dont l’analyse des éléments techniques, les auditions, les recherches téléphoniques, etc. ont déjà permis la résolution formelle de trois cas à l’EPCL, au COFOP et au CEPM, ainsi que d’un quatrième au Collège de Chavannes-près-Renens, où les auteurs s’étaient spontanément annoncés.

Entre le 27 janvier et le 20 avril 2021, la police cantonale vaudoise est intervenue pour 19 cas de fausses alertes à la bombe dans des établissements de formation de la région de Lausanne et Morges. Les établissements touchés sont l’EPCL, l’EPSIC, le COFOP et le Gymnase de Beaulieu à Lausanne, le CEPM, l’École de la transition et le Gymnase à Morges, le Gymnase de Renens et le collège de la Planta à Chavannes-près-Renens.

Les 19 cas font l’objet d’instructions pénales par les ministères publics de Lausanne et de La Côte, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

D’autres délits

Les personnes impliquées ont admis leur participation, à des degrés divers, dans l’un ou l’autre des cas. Il s’agit de deux femmes de 19 et 24 ans, une Suissesse et une Croate, ainsi que de trois hommes de 20 et 21 ans, deux Suisses et un Chilien. Trois d’entre eux ont été libérés cette semaine après presque un mois de détention, le quatrième et le cinquième restent incarcérés.

Un sixième auteur, un Suisse de 23 ans, est également détenu pour un cas qu’il conteste et pour lequel des éléments techniques le mettent en cause. Les différentes investigations de la police ont permis de mettre en évidence d’autres délits connexes commis par une partie des personnes arrêtées, dont des affaires de vols, recel, pornographie, stupéfiants et infractions graves à la LCR.

Élèves exclus

Compte tenu des éléments de l’enquête pénale, les directions de l’EPCL et du CEPM ont prononcé une exclusion définitive de ces cinq élèves, soit la sanction maximale prévue par la loi vaudoise sur la formation professionnelle.

Dans l’intérêt des jeunes impliqués et de leur avenir professionnel, les directions conservent cependant la possibilité de réexaminer cette décision en tout temps, sur demande de ces jeunes, notamment si des faits nouveaux sont invoqués, en lien par exemple avec la procédure.

Les investigations sont menées par une task-force composée de 12 enquêteurs et enquêtrices de la police judiciaire municipale de Lausanne et de la police de sûreté vaudoise.

Jusqu’à 3 ans de prison Ces fausses alertes constituent un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire pour fausse alerte, selon l’article 128 bis du Code pénal suisse (CP) et pour menaces alarmant la population, selon l’article 258 CP. Quant aux auteurs impliqués dans plusieurs alertes, ils risquent une peine pouvant aller jusqu’à 4 ans et demi de privation de liberté.