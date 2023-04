Kenya: Quatre fidèles d’une secte meurent après avoir jeûné

Les quatre fidèles décédés n’ont pas encore été identifiés. Les onze transportés à l’hôpital sont sept hommes et quatre femmes, âgés de 17 à 49 ans, selon le rapport de police.

Arrêté, puis libéré sous caution il y a un mois

Les enquêteurs poursuivaient leurs recherches dans la forêt de Shakahola, des informations évoquant une possible fosse commune, où d’autres adeptes pourraient être enterrés. «L’équipe n’a pas été en mesure d’identifier la fosse commune en raison du vaste terrain et d’habitants hostiles dans la forêt. On soupçonne qu’il y a de nombreuses victimes dans les terres de la forêt appartenant au suspect», indique le rapport de police.