Neuchâtel : Quatre fous du volant privés de permis

Sur Facebok, la police cantonale neuchâteloise rapporte quatre excès de vitesses significatifs et appelle les usagers de la route à lever le pied avant la rentrées scolaire.

A 11h46, un automobiliste de 61 ans a été mesuré au radar laser à une vitesse de 122 km/h (après déduction de la marge de sécurité) à la Chaux-de-Fonds. Le même jour, à 13h17 à Dombresson, c’est un automobiliste de 25 ans qui a été flashé à 123 km/h. Quelques minutes plus tard, à 13h32, un motard de 20 ans a été mesuré à 129 km/h à l’entrée du même village. Plus tard, à 16h15, à Brot-Dessous, un automobiliste de 39 ans a été surpris à 123 km/h. Ils ont tous reconnu les faits et leurs permis de conduire ont été saisis.