Genève – Quatre frères subtils et leur mère jugés pour braquages

Les braqueurs et leurs soutiens présumés jugés depuis ce lundi par le Tribunal correctionnel ne répondent à aucun canon du genre. Il s’agit (notamment) d’une famille: quatre frères de 30 à 37 ans et leur mère de 67 ans. Ils sont du cru, alors que les prétoires genevois sont plus habitués, pour les brigandages, aux bandits lyonnais. Et ils sont éduqués. Les deux accusés principaux, qui admettent leur participation à deux brigandages violents en 2014 et 2016 (lire l’encadré), sont ainsi universitaires: l’un faisait un master en sport, l’autre est ingénieur en génie logiciel; tous deux continuent à étudier en prison. «Je mets à profit ce temps», explique l’informaticien, qui peint, apprend des langues et avale les livres.