Centre fédéral d'asile de Boudry, quatre gardiens condamnés

Le dérapage a failli coûter la vie d’un jeune homme au Centre fédéral d’asile à Boudry. Le 13 février 2021, quatre agents de sécurité Protectas ont longuement laissé un requérant gésir sur un sol glacial, alors qu’il souffrait d’hypothermie et d’une grave hypoglycémie. Le jeune homme a fait un malaise et s’est mis à convulser. Sa température corporelle est quant à elle descendue sous la barre des 34 degrés. Mais il aura fallu plus d’une demi-heure avant que les secours ne soient appelés, les agents ayant – trop – scrupuleusement appliqué les protocoles en vigueur.

Les quatre agents impliqués ont écopé entre 25 et 40 jours-amende avec sursis pour «lésions corporelles simples et mise en danger de la vie et de la santé d’autrui», selon une enquête de la RTS. C’est une première judiciaire en Suisse. À la suite de cet incident, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a assuré que la Confédération engagera davantage de responsables de sécurité pour encadrer et former les agents présents sur le terrain. Quant aux gardiens condamnés dans l’incident, ils ne travaillent plus pour le SEM.