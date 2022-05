Neuchâtel éteint la lumière : Quatre heures d’obscurité pour économiser de l’énergie et aider la faune

La ville a accepté à l’unanimité de tirer la prise des éclairages publics entre 1h et 5h du matin. L’objectif est non seulement de consommer moins d’électricité mais également de protéger la faune nocturne.

La ville de Neuchâtel a accepté lundi à l’unanimité un rapport émanant du Conseil communal qui propose d’éteindre les éclairages publics au milieu de la nuit. Dans les faits, les lumières seront éteintes entre 1h et 5h du matin afin de lutter contre la pollution lumineuse, à l’image de Genève, Lausanne, Fribourg, Nyon ou Delémont en Suisse romande. Neuchâtel compte sept kilomètres de rives lacustres d’un côté et douze kilomètres de forêt de l’autre ce qui en fait une ville bordée de nature et donc d’animaux affectés par la pollution lumineuse: «Beaucoup vivent dans la forêt, mais s’approchent assez facilement du reste de la ville», a souligné le conseiller communal en charge du développement durable à la Ville de Neuchâtel Mauro Moruzzi mercredi dans «La Matinale» de la RTS.